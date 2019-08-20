عروس بريطانية تنتقم من فستان زفافها

اتخذت البريطانية داون وينفيلد هانت البالغة من العمر 54 عاما قرارا فريدا من نوعه، إذ قررت القيام بأعمال المنزل والتسوق بفستان زفافها.

ورأت المرأة البريطانية التي تزوجت مؤخرا رجلا في الـ57 من العمر، أن تكاليف فستان الزفاف التي بلغت 400 دولار كبيرة بالمقارنة مع ارتداء الفستان لمرة واحدة، لذلك قررت استهلاك الفستان خلال الأعمال اليومية.

وعمدت داون إلى وضع قائمة بالأعمال التي ستقوم بها وهي مرتدية فستان الزفاف، حيث قامت خلال الشهر الأول من زواجها بالتسوق وتنظيف المنزل وهي ترتديه.

الجدير بالذكر أن داون أقامت حفل زفاف بتكاليف منخفضة، حيث لجأت إلى متجر خيري للحصول على فستان الزفان، كما استعاضت عن الأزهار الطبيعية بأزهار ورقية وبلاستيكية، وزينت مكان الحفل بمواد صديقة للبيئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية