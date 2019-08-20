لعبة “PES” تحصل على حقوق بطولة EURO 2020

تعمل شركة Konami اليابانية على توقيع العقود واتفاقيات مع مختلف النوادي والبطولات في لعبتها PES 2020 كحصولها على تراخيص حصرية لفريق يوفنتوس الإيطالي في لعبتها، من ناحية الملعب والقمصان وظهورها في اللعبة.

وأعلنت الشركة اليوم عن توقيعها لعقد جديد مع إتحاد كرة القدم الأوروبي UEFA للحصول على حقوق بطولة EURO 2020 كمحتوى إضافي للعبة PES 2020 وأيضا بطولة eEURO 2020 TOURNAMENT:

علاوة على ذلك، أعلنت Konami وUEFA أيضًا عن إنشاء بطولة UEFA eEURO 2020. ستشهد مسابقة الرياضات الإلكترونية الجديدة، والتي سيتم لعبها حصريًا على eFootball PES 2020، اتحادات كرة القدم الوطنية من جميع أنحاء أوروبا تقدم ممثلين للتنافس على المجد.

وستشهد البطولة مرحلة تأهيلية عبر الإنترنت ، حيث ستتأهل أفضل 16 فريقًا لحدث بدني يقام في لندن بين الدور نصف النهائي ونهائي كأس الأمم الأوروبية UEFA 2020.

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