هواوي تستعد لإطلاق هاتف بمواصفات مميزة

أشارت مجموعة من التقارير إلى قرب إعلان شركة هواوي الصينية عن هاتف جديد بمواصفات جيدة سيطلق عليه اسم AMN-AL10.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج ثماني النوى يعمل بتردد 2.0 GHZ، ونظام Androied 9 Pie.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديدة بشاشة بحجم 5.71 بوصة بدقة +FH، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بمساحة 3264 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 2 و3 غيغا بايت.

أما بالنسبة لبطارية هذا الجهاز فستأتي بسعة 2920 ميلي أمبير، وستوفر هواوي الجهاز الجديد بعدة ألوان هي الأسود، البني، والأخضر.

يذكر أن التسريبات لم تبيّن موعد إطلاق الهاتف الجديد ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية