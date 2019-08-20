سترة ذكية لألعاب الواقع الافتراضي.. بمواصفات فريدة

أعلنت شركة Teslasuit البريطانية عن سترة جديدة تفسح المجال أمام عشاق الألعاب للاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي بشكل مميز.

وستأتي السترة الجديدة بجزأين ليتمكن اللاعب من ارتدائها بسهولة وبقياسات مختلفة تتناسب مع مقاس اللاعب، كما ستكون قابلة للغسل.

وزودت الشركة البريطانية السترة الجديدة بمنسوجات ذكية قادرة على تتبع حركة اللاعب، وقياس معدل نبضات قلبه، وتحفيز العضلات المعنية باللعبة التي يلعبها لكي يعيش أجواءها بشكل واقعي.

وستحتوي السترة على استجابات لمسية متوافقة مع مراحل اللعبة، ففي حال أصيب اللاعب بسهم في كاحله فإنه سيشعر بذلك.

وأكدت الشركة البريطانية إمكانية وصل السترة بالحاسوب من خلال البلوتوث أو شبكة WALN، وتوافقها مع معظم نظارات الواقع الافتراضي.

وقالت شركة Teslasuit إن عمل السترة لا يقتصر على الألعاب وحسب، إذ يمكن استخدامها في الرياضة من أجل تصحيح المسار الحركات، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في إعادة التأهيل.

يذكر أن شركة Teslasuit ستطلق سترتها الجديدة في الأسواق في نوفمبر المقبل بأسعار تتراوح ما بين 1000 إلى 2500 يورو بحسب الموديلات والمقاسات.

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