قاعدة شحن لاسلكية لأهم منتجات أبل

كشفت شركة Mophie الأميركية عن قاعدة شحن لاسلكية مخصصة لشحن هواتف آيفون، وسماعة الرأس Airpods، وساعة آي ووتش الذكية.

وستحتوي قاعدة الشحن الجديدة على ذراع مدمج الأمر الذي يساعد المستخدم على وضع المنبه في زاوية مناسبة، كما أكدت الشركة ضرورة وضع أجهزة الجوال في أماكن ثابتة في قاعدة الشحن.

وقالت Mophie إن قاعدة الشحن الجديدة ستعمل بقدرة 7.5 واط لتتناسب مع أقصى حد لقدرة الاستهلاك اللاسلكي لجميع هواتف آيفون التي تدعمها القاعدة.

الجدير بالذكر أن شركة Mophie ستوفر قاعدة الشحن الثلاثية بسعر 139 دولارا أميركيا، في حين ستوفر قاعدة شحن ثنائية بسعر 100 دولار.

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