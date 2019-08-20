معلومات أكثر عن لعبة الرعب Man of Medan

حصلت لعبة الرعب النفسي وذات القصص التفاعلية والسينمائية The Dark Pictures Anthology على عرض جديد، حيث من المنتظر إصدار أولى حلقاتها Man of Medan التي تدور أحداثها حول سفينة شحن هولندية تختفي في عام 1947، مع وفاة جميع أفراد الطاقم.

وتقوم طريقة اللعب بأن كل لاعب سوف يتحكم بشخصية مختلفة فى مشهد متزامن وبالطبع هذا الأمر يأخذ طور القصة إلى مستوى آخر تماماً مع زيادة عدد الخيارات وبالتالي عدد العواقب.

واللعبة من تطوير استوديو Supermassive Games، ونشر BANDAI NAMCO ومن المقرر أن تصدر لعبة Man of Medan في 30 أغسطس 2019 على PC وPS4 وXbox One، ويمكنكم مشاهدة العرض التالي باللغة العربية لمعرفة التفاصيل أكثر.

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