9 أمراض شائعة تصيب الأطفال

يعد الأطفال أكثر عرضة للإصابة

بالأمراض ‫بسبب عدم اكتمال نمو جهاز المناعة لديهم، حيث لا تجد الفيروسات

‫والبكتيريا صعوبة في مهاجمة أجسامهم الصغيرة. وفيما يلي نظرة سريعة على ‫أكثر

الأمراض شيوعا لدى الأطفال، والتي يمكن أن تصيب البالغين أيضا.

1- ‫الحصبة:

عدوى فيروسية تظهر في صورة طفح جلدي

(بقع باللون الوردي/ البني)، ‫مع أعراض مشابهة لنزلة البرد.

وقد تؤدي الحصبة إلى مضاعفات خطيرة

‫مثل التهاب الأذن الوسطى والالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ.

ويتم التطعيم ضد ‫هذا المرض مع تطعيمات

النكاف والحصبة الألمانية، والتطعيم الثاني ضروري ‫لكي تظل الحماية فعالة.

2- ‫الحصبة الألمانية

مرض فيروسي يُظهر أعراضا في البداية

مماثلة لنزلة ‫البرد الشديدة، بالإضافة إلى بقع حمراء على الجسم والوجه.

وتعد الحصبة ‫الألمانية أكثر خطورة لدى

البالغين، فقد تسبب التهابا في الأذن الوسطى ‫وآلاما في المفاصل وتشوهات الأجنة عن

طريق المشيمة، وعادة ما يتم تطوير ‫المناعة الخاصة بالجسم بعد التطعيم الثاني.

3- ‫الدفتريا

عدوى بكتيرية، ويتم التطعيم ضدها.

ويصيب نوع من الدفتريا ‫الجهاز التنفسي، وعادة ما تكون مصحوبة بالحمى والتهاب في

اللوزتين ‫والحلق.

ويمكن أن تؤدي إلى ضيق التنفس وصولا

إلى الاختناق، والشفاء من ‫العدوى لا يضمن مناعة مدى الحياة، لذا يجب تحديث

التطعيم.

4- ‫شلل الأطفال

عدوى فيروسية تصيب الجهاز العصبي

المركزي، مما يسبب الشلل ‫وضعف الحركة، ويحتاج اللقاح إلى تجديد.

5- ‫النكاف

عبارة عن عدوى فيروسية تتسبب في تضخم

الغدد النكافية والغدد ‫اللعابية بشكل مؤلم مع الإصابة بالحمى والإرهاق، مع

إمكانية التأثير على ‫الجهاز العصبي، كما أن الصمم واضطرابات الخصوبة قد يكونان

ضمن العواقب ‫التي تنتج عن النكاف.

6- ‫الحمى القرمزية

عدوى بكتيرية يصاحبها أعراض مشابهة

لأعراض الذبحة ‫الصدرية مع طفح جلدي أحمر وتغيُّر لون اللسان.

وبعد الإصابة بالحمى ‫القرمزية يتم

تحصين الشخص ضد نوع واحد فقط من البكتيريا، لكن يمكن أن ‫تتجدد الإصابة مرة أخرى،

ولا يوجد لقاح لهذا المرض.

7- جدري الماء

عدوى بفيروس الهربس مصحوبة بالحمى

وبثور حمراء مع حكة ‫بالجسم، وهو من الأمراض المعدية.

وتنشأ الندوب بسبب الخدوش أو العدوى

‫بالبكتيريا الأخرى، وعادة ما يكون جدري الماء أكثر حدة لدى البالغين، كما ‫يمكن

أن يتسبب في مضاعفات إضافية.

ويتعرض الأشخاص، الذين تجاوزوا سن

‫الستين، إلى الإصابة بالمرض مرة أخرى على شكل حزام ناري، ولهذا المرض ‫تطعيم،

ويُنصح كبار السن بالخضوع لهذا التطعيم أيضا.

8- مرض اليد والقدم والفم

مرض فيروسي يظهر على شكل طفح في الفم

وعلى الجلد ‫في راحة اليد أو باطن القدم، ومعظم المصابين به من الأطفال تحت سن عشر

‫سنوات، وقد يصيب البالغين أيضا.

9- ‫الطفح الوردي

عدوى بفيروس الهربس مصحوبة بحمى لمدة

ثلاثة أيام، وبعدها ‫يظهر طفح على الجلد، وتعرف هذه العدوى أيضا باسم “الطفح

الجلدي الفجائي”.

المصدر : الجزيرة نت

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