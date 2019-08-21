في يوم البعوض العالمي.. الملاريا تُنذر بالخطر

يُحيي العالم في يوم الـ20 من أغسطس كل عام اليوم العالمي لـ”البعوض”، في مُحاولة لتسليط الضوء على أخطر الحشرات الناقلة للأمراض، والتوعية بطُرق الوقاية منها.

لدغة البعوض الفتّاكة، تُعتبر من أبرز أسباب انتقال أخطر الأمراض التي تصيب الأطفال والتي تُودي بحياة طفل كل 30 ثانية و3 الآف طفل حول العالم يومياً.

كلية لندن للصحة والطب الاستوائي أعلنت الـ20 من أغسطس يوماً عالمياً للاحتفال بالبعوض بعد رصد أعداد إصابات مُرعبة بمرض الملاريا الذي ينتقل عن طريق البعوض، فضلاً عن أن المناطق التي تكثر فيها أعداد البعوض تأوي قرابة 40% من سُكان العالم.

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