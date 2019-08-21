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في يوم البعوض العالمي.. الملاريا تُنذر بالخطر

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُحيي العالم في يوم الـ20 من أغسطس كل عام اليوم العالمي لـ”البعوض”، في مُحاولة لتسليط الضوء على أخطر الحشرات الناقلة للأمراض، والتوعية بطُرق الوقاية منها.

لدغة البعوض الفتّاكة، تُعتبر من أبرز أسباب انتقال أخطر الأمراض التي تصيب الأطفال والتي تُودي بحياة طفل كل 30 ثانية و3 الآف طفل حول العالم يومياً.

كلية لندن للصحة والطب الاستوائي أعلنت الـ20 من أغسطس يوماً عالمياً للاحتفال بالبعوض بعد رصد أعداد إصابات مُرعبة بمرض الملاريا الذي ينتقل عن طريق البعوض، فضلاً عن أن المناطق التي تكثر فيها أعداد البعوض تأوي قرابة 40% من سُكان العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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