الرئيس الأمريكي يُطالب شركة آبل العملاقة بمغادرة الصين!

قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بدعوة شركة آبل العملاقة إلى مغادرة الصين.

حيث قال ترامب، خلال لقاء مع رئيس رومانيا، كلاوس جوهانيس، إنه لو لم يقم بمساعدة شركات مثل آبل لكانت ستواجه مشكلات كبيرة حسب وصفه. وتابع ترامب: “يمكنني مساعدة الشركات الأمريكية مثل آبل لفترة قصيرة للغاية، حتى تفعل ما يجب عليها القيام به، على الأرجح مغادرة الصين”. هذا وتوقع محللون صينيون في 20 مايو أن تلحق بشركة “آبل” أضرار كبيرة بسبب زيادة رسوم الاستيراد في الولايات المتحدة، وافترض الخبراء أن أسعار منتجات هذه الشركة سترتفع بنسبة 20%.

