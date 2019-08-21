تسجيل 90 حالة تسمم غذائي في الأبيار

استقبل مستشفى الأبيار في المنطقة الشرقية أكثر من 90

حالة تسمم غذائي، بينهم أطفال ونساء ورجال؛ بسبب تناول المصابين وجبات من أحد

مطاعم المنطقة.

وقال مشرف برنامج الرصد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض

محمد الفقيه، إن إدارة الرصد تابعت عن كثب حالات التسمم، وأخذت عينات من المصابين

للتحليل المختبري، مؤكدا مغادرة جميع الحالات بعد تلقيهم العلاج اللازم، وفق

الصفحة الرسمية للمركز.

وكانت عدة مستشفيات بليبيا قد استقبلت حالات تسمم لأسباب

مختلفة، من أبرزها تسجيل 90 حالة تسمم بمستشفى أجدابيا، و16 حالة أخرى في مستشفى

طرابلس المركزي، وأكثر من 51 في غات.

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