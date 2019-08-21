كيف تحمي وجهك من ظهور حب الشباب؟

تعاني الكثير من الفتيات من ظهور حب الشباب الأمر الذي يؤثر على ثقتهن بأنفسهن وجمالهن.

وقال خبراء التجميل إن حب الشباب يظهر نتيجة تراكم خلايا الجلد الميتة، أو بسبب حدوث التهابات في البشرة، أو بسبب إنتاج الكثير من الزيوت التي تعمل على سد مسامات الجلد وبالتالي ظهور حب الشباب.

ولكي تحمي الفتاة بشرتها من حب الشباب يجب عليها اتباع بعض العادات الصحية، حيث يجب أن تقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ والصابون بمعدل مرتين يوميا، مع الحرص على عدم زيادة عدد مرات الغسل، لأن زيادة عدد مرات الغسل تؤدي إلى حدوث جفاف في البشرة.

ويجب أن تهتم الفتاة بنظافة الأشياء التي تلامس بشرتها، كالوسادت وفراشي المكياج، لكي تمنع الجراثيم من الانتقال لبشرتها، مع الحرص على استخدام اسفنجات ناعمة للوجه لكي لا تهيج البشرة.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن تحرص الفتاة على غسل شعرها بشكل مستمر لكي تتخلص من الزيوت الموجودة فيه، كما يجب أن تضع واقٍ شمسي خالٍ من الزيوت.

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