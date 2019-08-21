هيفاء ووزيري.. المياه تعود إلى مجاريها

يبدو أن الخلافات بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري قد حلت نهائيا، وعادت العلاقة بين الطرفين إلى سابق عهدها.

فعلى الرغم من عدم وجود أي إعلان رسمي من قبل هيفاء أو محمد عن حل الخلافات إلا أن التغريدات المتبادلة على “تويتر” تؤكد ذلك.

حيث قال محمد وزير بأنه يحضر مفاجأة لهيفاء وهبة والتي ردت عليه بأنها لا تستطيع الانتظار لتعرف ما هي المفاجأة.

ومن المتوقع أن تطلق الفنانة اللبنانية أغنية سنجل جديدة في الأسواق قريبا، حيث مهدت لهذا الأمر من خلال نشر البرومو الترويجي للأغنية الجديدة.

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي ستحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي في مصر يوم 23 أغسطس الجاري.

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