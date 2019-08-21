يوتيوب توقف ميزة الرسائل المباشرة في 18 سبتمبر القادم

ستوقف يوتيوب ميزة الرسائل المباشرة على المنصة الشهر القادم ولجميع المستخدمين من أجل التركيز على قسم التعليقات.

يبدو أن جوجل لم تجد ما تريده من خلال إضافة ميزة الرسائل المباشرة على منصة يوتيوب في الفترة الماضية، فبالرغم من تقديمها بعض المزايا لمشاركة مقاطع الفيديو والتعليق أو الرد عليها، إلا أنها لم تمثل الطريقة المناسبة للحوار على عكس الكثير من المنصات الأخرى التي توفر ميزة الرسائل حتى ولو كانت ميزة غير رئيسية على المنصة.

لذلك، قررت جوجل إيقاف ميزة الرسائل المباشرة على يوتيوب بحلول 18 سبتمبر القادم، أي بعد حوالي شهر من الآن. ولم تعلق الشركة كثيرًا حول السبب الرئيسي خلف هذه الخطوة، لكنه غالبًا يتعلق بعدم استخدام الجمهور لها بالشكل المطلوب.

في المقابل، قالت الشركة إنها ستعمل على التركيز أكثر على قسم التعليقات لتحسين بيئة المحادثات العامة وفرض المزيد من السيطرة على المحتوى المنشور في التعليقات وملائمته لسياسة الخصوصية من أجل حماية الجمهور بشكل عام من خلال تطوير أدوات ومزايا جديدة لذلك في المستقبل.

وتقول يوتيوب إن المستخدمين مازال بإمكانهم مشاركة مقاطع الفيديو بينهم باستخدام أيقونة المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي في التطبيق والموقع.

وبالتالي، سيتمكن المستخدمون من نشر أي مقطع على تطبيق مراسلة من اختيارهم بين تطبيقات المراسلة العديدة على الشبكة والنقاش حوله.

المصدر: عالم التقنية

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