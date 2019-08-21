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فيسبوك تطلق ميزة ينتظرها المستخدمون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لاستعادة ثقة عملائها بعد فضيحة تسريب البيانات الشهيرة، قامت شركة فيسبوك بإطلاق ميزة اسمتها “Off-Facebook activity”.

وتعد هذه الميزة من الخطوات التي طالب بها المستخدمون لحماية حساباتهم، وزيادة الخصوصية.

ومن خلال هذه الميزة سيكون المستخدم قادرا على مسح سجلات التصفح للمواقع التي زارها، وبالتالي فصل حسابه على فيسبوك عن المواقع التي يزورها.

ومن المتوقع أن تضر هذه الميزة بفيسبوك، حيث كانت الشركة الأميركية تقدم من خلال سجلات التصفح معلومات لشركات الإعلان تساعدهم من خلالها على تحديد الأشخاص الذين ستستهدفهم من خلال إعلاناتها.

وأكدت الشركة الأميركية إطلاقها هذه الميزة بشكل تجريبي في دول إيرلندا، كوريا الجنوبية وإسبانيا، على أن تقوم بتعميمها في كافة دول العالم قريبا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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