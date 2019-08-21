موتورولا تستعد لإطلاق هاتف جديد بكاميرا مميزة

أماطت شركة موتورولا الأمريكية اللثام عن هاتف جديد مزود بكاميرا فيديو قادرة على تصوير مقاطع الفيديو بوضع “أكشن”، وحمل الهاتف الجديد اسم One Action.

وسيأتي الهاتف الجديد بمعالج ثماني النوى، وسيعمل بنظام Android 9Pie، وسيكون محمي من الماء والغبار.

وزودت الشركة الأمريكية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.3 بوصة، ودقة عرض 1080*2520 بيكسل، وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية أفقية واسعة الزاوية تتيح الفرصة للمستخدم لتسجيل الفيديوهات في الوضع الأفقي.

في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثنائية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثانية بدقة 5 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي البطارية بسعة 3500 ميلي أمبير.

ولترضي الشباب وعشاق الألعاب صممت الشركة الأمريكية شاشة الهاتف بدون حواف وبتنسيق 21:9 وألحقته ببلوتوث 5.0، وتقنية الاتصال NFC.

الجدير بالذكر أن موتورولا ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق بسعر متوسط يصل إلى 287 دولارا أمريكي.

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