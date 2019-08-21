منوعات

موتورولا تستعد لإطلاق هاتف جديد بكاميرا مميزة

تم النشر منذُ 3 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة موتورولا الأمريكية اللثام عن هاتف جديد مزود بكاميرا فيديو قادرة على تصوير مقاطع الفيديو بوضع “أكشن”، وحمل الهاتف الجديد اسم One Action.

وسيأتي الهاتف الجديد بمعالج ثماني النوى، وسيعمل بنظام Android 9Pie، وسيكون محمي من الماء والغبار.

وزودت الشركة الأمريكية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.3 بوصة، ودقة عرض 1080*2520 بيكسل، وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية أفقية واسعة الزاوية تتيح الفرصة للمستخدم لتسجيل الفيديوهات في الوضع الأفقي.

في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثنائية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثانية بدقة 5 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي البطارية بسعة 3500 ميلي أمبير.

ولترضي الشباب وعشاق الألعاب صممت الشركة الأمريكية شاشة الهاتف بدون حواف وبتنسيق 21:9 وألحقته ببلوتوث 5.0، وتقنية الاتصال NFC.

الجدير بالذكر أن موتورولا ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق بسعر متوسط يصل إلى 287 دولارا أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك