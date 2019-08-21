Realme تفاجئ عشاقها بـ”هاتفين مميزين”

كشفت شركة Realme الصينية عن هاتفين مميزين بمواصفات جيدة أطلقت عليهما اسم Realme 5، وRealme 5PRO.

وقالت الشركة الصينية إن هاتفها Realme 5 سيعمل بمعالج Snapdragon 712، ونظام أندرويد 9 مع واجهة ColorOS6.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة +FHD مقاس 6.3 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية، حيث ستأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة والرابعة بدقة 2 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بحجم 32 و64 غيغا بايت، أما مساحة الذاكرة العشوائية فستتراوح ما بين3 و4 غيغا بايت، في حين ستصل سعة البطارية إلى 5000 ميلي أمبير، وستدعم خاصية الشحن السريع.

وستوفر Realme هذا الجهاز في الأسواق باللونين البنفسجي والأزرق.

أما بالنسبة لجهاز Realme 5 pro فسيعمل بمعالج Snapdragon 712، ونظام أندرويد 9 مع واجهة ColorOS6 وهي نفس مواصفات الهاتف السابق.

وسيأتي بشاشة +FHD مقاس 6.3 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية حيث ستصل دقة الكاميرا الأولى إلى 48 ميغا بيكسل، والثانية إلى ميغا بيكسل، أما الكاميرا الثالثة والرابعة فستأتي بدقة 2 ميغا بيكسل.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64 و128 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بمساحة 4،6،8 غيغا بايت.

أما بالنسبة للبطارية فستأتي بسعة 4035 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع vooc 3.0.

وستوفر الشركة الصينية الجهاز في الأسواق باللون الأزرق والأخضر.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهازين الجديدين في سبتمبر القادم، وسيبلغ سعر نسخةRealme 5 139 دولارا، في حين ستأتي نسخة Realme 5 PRO بسعر 195 دولارا أميركيا.

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