“تمساح رشيق” يتسلق سياج قاعدة أمريكية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو قصير يظهر من خلاله تمساح يقوم بتسلق سياج قاعدة عسكرية أمريكية.

ووقعت هذه الحادثة في مدينة جاكسونفيل الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث شاهدت الأمريكية كريستينا ستيوارت التمساح وهو يقوم بتسلق سياج قاعدة عسكرية جوية مغلقة في سلوك غير مألوف بالنسبة للتماسيح التي تعد من الزواحف.

وعبرت كريستينا عن دهشتها من سلوك التمساح، لذلك فإنها قامت بتصويره، ونشرت المقطع على صفحتها في موقع فيسبوك، وحظي المقطع بإعجاب أصدقاء كريستينا وانتشر بعدها على نطاق واسع.

من جانبهم رحب مسؤولو مطار جاكسونفيل العسكري بالتمساح، وقالوا إنهم لن يعاقبوه في حال لم يسبب أي إزعاج للسكان المحليين.

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