منوعات

“تمساح رشيق” يتسلق سياج قاعدة أمريكية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو قصير يظهر من خلاله تمساح يقوم بتسلق سياج قاعدة عسكرية أمريكية.

ووقعت هذه الحادثة في مدينة جاكسونفيل الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث شاهدت الأمريكية كريستينا ستيوارت التمساح وهو يقوم بتسلق سياج قاعدة عسكرية جوية مغلقة في سلوك غير مألوف بالنسبة للتماسيح التي تعد من الزواحف.

وعبرت كريستينا عن دهشتها من سلوك التمساح، لذلك فإنها قامت بتصويره، ونشرت المقطع على صفحتها في موقع فيسبوك، وحظي المقطع بإعجاب أصدقاء كريستينا وانتشر بعدها على نطاق واسع.

من جانبهم رحب مسؤولو مطار جاكسونفيل العسكري بالتمساح، وقالوا إنهم لن يعاقبوه في حال لم يسبب أي إزعاج للسكان المحليين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك