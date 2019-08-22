ماذا يحدث بالجسم عند تناول المكسرات يومياً؟

عد

المكسرات من أكثر الأطعمة فائدة للصحة، حيث أنها غنية بالألياف ومصدر جيد لمضادات

الأكسدة والأحماض الدهنية غير المشبعة.

ويأتي

الجوز في مقدمة أنواع المكسرات المفيدة، لأنه يحتوي على مزيد من مادة البوليفينول

المضادة للأكسدة، ولديه القدرة على وقف أكسدة الكوليسترول الضار بالجسم

كما

أن مضادات الأكسدة الناتجة عن الجوز تزيد فعاليتها بمقدار 15 مرة عن فيتامين هـ،

والذي يعتبر من مضادات الأكسدة القوية.

ولذلك

ينصح بتناول المكسرات يومياً، وخاصةً الجوز، حيث أن لها العديد من الفوائد التي

تعود على الجسم في حالة الإستمرار بتناولها.

إليك

أبرز الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول المكسرات بشكل عام أو الجوز يومياً.

تحسين صحة الدماغ

يحتوي

الجوز على مركبات تحافظ على صحة الأعصاب، مثل الفولات وفيتامين هـ والميلاتونين

ومضادات الأكسدة ودهون أوميغا 3.

زيادة مكافحة السرطان

يساعد

تناول الجوز يومياً في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي والبنكرياس

والقولون.

كما

أنه يساهم في إبطاء نمو الورم بنسبة تصل إلى 50%.

حيث

أن المكسرات وخاصة الجوز غنية بمضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

التخلص من الأرق.

يحتوي

الجوز على الميلاتونين، وهو مركب مسؤول عن نقل الرسائل المتعلقة بدورة الظلام

والضوء إلى الجسم.

يقوم

الجسم بتكوين الميلاتونين بصورة طبيعية، ولكن مع تناول الجوز ترتفع مستوياته بصورة

كبيرة، مما يحفز على النوم.

توهج ونضارة البشرة

بفضل

احتواء الجوز على مضادات الأكسدة وفيتامينات B، فإنه يساعد في وقاية الجلد من مشكلات

عديدة، ومكافحة الشيخوخة المبكرة، وتأخير ظهور التجاعيد.

ولهذا

فإن تناول الجوز يومياً يضمن الحفاظ على بشرة متوهجة طوال العمر.

الوقاية من مرض السكري

إن

الدهون الصحية الموجودة في الجوز تساهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي لدى

الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.

كما

أنه يقلل من فرص إصابة الأصحاء بمرض السكري.

الوقاية من أمراض القلب

تحتوي

المكسرات والجوز بشكل خاص على الألياف والمغنسيوم والدهون غير المشبعة، وهي مواد

غذائية هامة لصحة القلب.

وهذا

يجعله فعال للغاية في مكافحة أمراض القلب، بفضل قدرته على تدمير الجذور الحرة.

كما

أنه يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار

وزيادة إنتاج الكوليسترول الجيد.

التحكم في الوزن

من

خلال تناول الجوز يومياً، يحصل الجسم على فوائد عديدة دون الإصابة بالسمنة وزيادة

الوزن.

حيث

تحتوي أونصة واحدة من الجوز على 4 غرام من البروتين و2.5 غرام من دهون أوميغا 3 و2

غرام من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع.

وبالتالي

يمكن اعتباره وجبة صحية خفيفة تساهم في تعزيز وظائف الجسم.

المصدر: ويب طب

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