شركة كيا تُفكر في جعل سيارات «ريو» الشهيرة رباعية الدفع!

تبحث شركة كيا الكورية الشمالية إمكانية إطلاق موديل آخر للدفع الرباعي.

ويتضمن أسطول سيارات كيا سيارة كروس مصممة على أساس منصة ” ريو” وهي رباعية دفع صغيرة تدعى “ستونيك” إلا أن المكتب الأوروبي للشركة يرى أن إطلاق سيارة كروس أخرى لا يلحق ضرراً بسمعة الشركة بل على العكس يساعد في توسيع رقعة شعبيتها.

من جهته قال رئيس إدارة التخطيط في المكتب الأوروبي لشركة “كيا”، دافيد لابروس أن المكتب يدرس مسألة إبقاء سيارات كروس الخمس كلها كلاسيكية وقد يجعل بعضها كهربائية وهجينة.

من جهته اعتبر مدير مبيعات كيا أن “ريو” ستحل محل “ستونيك” رباعية الدفع بعد إطلاق نسختها الرياضية وانتقالها إلى جيل جديد أكثر حداثة.

