كاظم الساهر يرد على شائعات انفصاله عن خطيبته

أثار غياب خطيبة الفنان العراقي كاظم الساهر التونسية سارة عن الظهور في حفلات الصيف التي أحياها القيصر، موجة من التساؤلات بين صفوف عشاقه.

حيث انتشرت شائعات عديدة تؤكد انفصال القيصر عن خطيبته التونسية بعد فشل العلاقة بينهما.

من جانبه رد القيصر على هذه الأخبار خلال المقابلة التي أجراها مع برنامج ET بالعربي، حيث قال إن هذا الأمر شخصي وخاص به، ولن يتحدث عنه الآن.

الجدير بالذكر أن الموسيقار الكبير أحيا خلال الصيف الحالي مجموعة كبيرة من الحفلات، وشارك في عدد من المهرجانات في دول مختلفة كلبنان، وتركيا، والأردن، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.

وتعد الأوبريت 501 التي قدمها مع فنان العرب محمد عبده والفنانة كارول سماحة ضمن فعاليات سوق عكاظ الـ13 في السعودية من أهم أعماله في الصيف الحالي.

الجدير بالذكر أن القيصر سيأخذ قسطا من الراحة ويبتعد عن الفن لفترة بعد انتهاء التعاقدات الملتزم بها هذا الصيف.

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