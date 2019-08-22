زفاف “سالي وبسبوس” يشعل مواقع التواصل

نشر مربي قطط عربي مقطع فيديو صور فيه حفل الزفاف الذي أقامه للقطة سالي والقط بسبوس.

وجاء العرس مشابها لأعراس البشر، حيث عمد المربي إلى تصميم أزياء للقط والقطة، كما عمد إلى وضع أغانٍ توضع في أعراس الإنسان، بالإضافة إلى تصويره القطط بعدد من الأوضاع التذكارية.

وعمد المربي الذي لم يكشف عن اسمه إلى تصميم ديكور مميز لحفلة الزفاف أضاف عليها روعة وجمالا.

وتباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الفيديو، فعلق بعض المستخدمين بتعليقات إيجابية، وقالوا إن الفيديو جميل ومسلٍ، في حين انتقد البعض تصرف المالك، وقالوا إنه هدر للمال والوقت من أجل تصوير حفل زفاف لحيوانات.

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