أسترالية تصاب بالشلل بسبب فرشاة مكياج

لم تكن الأسترالية جوي جيلكريست تعلم أن استخدامها لفرشاة مكياج لصديقتها سيصيبها بالشلل.

حيث استخدمت السيدة الأسترالية الفرشاة لكي تغطي بقعة موجودة في وجهها، وبعد عدة أيام شعرت بألم شديد في ظهرها استوجب نقلها إلى المستشفى بشكل فوري.

وأظهر الفحص إصابتها بعدوى المكورات العنقودية التي دخلت إلى جسمها من خلال فتحة صغيرة للغاية موجودة في وجهها أثناء استخدامها للفرشاة التي كانت تحتوي على هذه الفيروسات.

وأبلغ الأطباء جوي خطورة إصابتها، وقالوا لها إنها ستمضي حياتها مشلولة، ولن تكون قادرة على المشي مجددا.

وصرحت المرأة الأسترالية أنها كانت تتبادل مع صديقاتها أدوات التجميل، دون أن تعلم بوجود أي ضرر لمثل هذه التصرفات.

وظلت جوي في المستشفى تتلقى العلاج لعدة شهور قبل أن تعود إلى منزلها لتبدأ رحلة جديدة مع العلاج الفيزيائي لكي تستعيد قدرتها على المشي.

وبعد عدة سنوات تمكنت السيدة الأسترالية من السير على قدميها مجددا وسط دهشة الأطباء الذين تفاجؤوا بإصرارها على استعادة قدرتها على المشي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية