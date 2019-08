مايكروسوفت تسد “ثغرة أمنية خطيرة”

تمكنت شركة مايكروسوفت الأميركية من اكتشاف ثغرة أمينة خطيرة في ويندوز 10 تساعد الهاكرز على تسريب بيانات ضارة لأجهزة المستخدمين.

وأطلقت الشركة الأمريكية على الثغرة اسم Dejablue، وقالت إن الثغرة وجدت في قسم Remote Desktop Servies، وتنتشر في جهاز الشخص وتدمر ملفاته.

وسارعت مايكروسوفت لسد الثغرة وإصلاح الخلل الموجود فيها لكي تمنع الهاكرز من الوصول لأجهزة المستخدمين.

وطلبت الشركة الأمريكية المستخدمين التأكد من وصول التحديث الذي يسد الثغرة إلى أجهزتهم من خلال الذهاب إلى قائمة الإعدادات، ومن ثم النقر على Update& Security، ثم Windows Update، وأخيرا Check For Windows Update.

وفي حال وصول التحديث للمستخدم فستظهر له الرسالة التالية Your device is up date، وفي حال لم يصل فيجب عليه تنزيل التحديث وتثبيته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية