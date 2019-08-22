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مايكروسوفت تسد “ثغرة أمنية خطيرة”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت شركة مايكروسوفت الأميركية من اكتشاف ثغرة أمينة خطيرة في ويندوز 10 تساعد الهاكرز على تسريب بيانات ضارة لأجهزة المستخدمين.

وأطلقت الشركة الأمريكية على الثغرة اسم Dejablue، وقالت إن الثغرة وجدت في قسم Remote Desktop Servies، وتنتشر في جهاز الشخص وتدمر ملفاته.

وسارعت مايكروسوفت لسد الثغرة وإصلاح الخلل الموجود فيها لكي تمنع الهاكرز من الوصول لأجهزة المستخدمين.

وطلبت الشركة الأمريكية المستخدمين التأكد من وصول التحديث الذي يسد الثغرة إلى أجهزتهم من خلال الذهاب إلى قائمة الإعدادات، ومن ثم النقر على Update& Security، ثم Windows Update، وأخيرا Check For Windows Update.

وفي حال وصول التحديث للمستخدم فستظهر له الرسالة التالية Your device is up date، وفي حال لم يصل فيجب عليه تنزيل التحديث وتثبيته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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