يوتيوب ستوقف ميزة الرسائل المباشرة قريبا

أعلنت شركة غوغل الأميركية عن إيقافها لميزة الرسائل المباشرة الموجودة في يوتيوب يوم 18 سبتمبر القادم.

وتفسح هذه الميزة المجال أمام المستخدمين لمشاركة مقاطع الفيديو، والرد والتعليق عليها.

ولم تذكر الشركة الأميركية الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، إلا أن التسريبات أكدت أن عدم التفاعل الكبير مع الميزة دفع الشركة الأميركية لإيقافها.

وقالت غوغل إنها ستركز على تحسين بيئة المحادثات العامة من خلال التركيز على قسم التعليقات، وزيادة الخصوصية فيه، بحيث تسيطر الشركة على التعليقات ومنع المستخدمين من استخدام الكلمات البذيئة من خلال تطوير أدوات تساعد على ذلك.

وأكدت يوتيوب أن إيقاف ميزة الرسائل المباشرة لن يؤثر على مشاركة مقاطع الفيديو بين المستخدمين، الذين سيكونون قادرين على مشاركة مقاطع الفيديو في التطبيق، وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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