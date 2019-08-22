سرير تكنولوجي مزود بشاشة ومنبه وأخبار اليوم

كشفت شركة هايإنمتيريورز الإيطالية الرائدة في مجال صناعة الأثاث، عن سرير تكنولوجي مميز بمواصفات رائعة أطلقت عليه اسم هاي بيد.

واحتوى السرير الذي صممه المهندس الإيطالي فابيو فنيلا على شاشة مقاس 70 بوصة، ومنبه ذكي يظهر إشعارات الطقس والأخبار اليومية.

وأطلقت الشركة المصممة للسرير تطبيقا يعمل بشكل متوافق مع السرير يتيح للمستخدم التحكم بالتلفزيون وهو داخل السرير، كما أطلقت تطبيقا آخر ربطته مع إطارات السرير من أجل سهولة التحكم بها.

وزودت الشركة الإيطالية سريرها بإضاءة وضعت في إطار السرير، ويمكن الاستفادة من هذه الإضاءة في المطالعة أو لإضاءة الغرفة بشكل بسيط ليلا، أو للاستيقاظ صباحا.

ومن ميزات السرير الجديد قدرته على تحليل أنماط النوم، ومراقبة درجة حرارة الغرفة، وجودة الهواء فيها، بالإضافة إلى إطلاق صفارة إنذار في حال توقف الشخص عن التنفس.

الجدير بالذكر أن الشركة الإيطالية لم تحدد موعدا لإطلاق السرير، كما أنها لم تكشف عن سعره، ولكن بعض التسريبات توقعت أن يصل سعر السرير الجديد إلى 40 ألف دولار أميركي.

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