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سرير تكنولوجي مزود بشاشة ومنبه وأخبار اليوم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة هايإنمتيريورز الإيطالية الرائدة في مجال صناعة الأثاث، عن سرير تكنولوجي مميز بمواصفات رائعة أطلقت عليه اسم هاي بيد.

واحتوى السرير الذي صممه المهندس الإيطالي فابيو فنيلا على شاشة مقاس 70 بوصة، ومنبه ذكي يظهر إشعارات الطقس والأخبار اليومية.

وأطلقت الشركة المصممة للسرير تطبيقا يعمل بشكل متوافق مع السرير يتيح للمستخدم التحكم بالتلفزيون وهو داخل السرير، كما أطلقت تطبيقا آخر ربطته مع إطارات السرير من أجل سهولة التحكم بها.

وزودت الشركة الإيطالية سريرها بإضاءة وضعت في إطار السرير، ويمكن الاستفادة من هذه الإضاءة في المطالعة أو لإضاءة الغرفة بشكل بسيط ليلا، أو للاستيقاظ صباحا.

ومن ميزات السرير الجديد قدرته على تحليل أنماط النوم، ومراقبة درجة حرارة الغرفة، وجودة الهواء فيها، بالإضافة إلى إطلاق صفارة إنذار في حال توقف الشخص عن التنفس.

الجدير بالذكر أن الشركة الإيطالية لم تحدد موعدا لإطلاق السرير، كما أنها لم تكشف عن سعره، ولكن بعض التسريبات توقعت أن يصل سعر السرير الجديد إلى 40 ألف دولار أميركي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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