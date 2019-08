وزير الصحة يبحث في الفلبين أوجه التعاون المشترك واستقدام العماله الطبية والطبية المساعدة

قامت السفارة الليبية بالفلبين بتنظيم زيارة رسمية لوزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني أحمد بن عمر، خلال الفترة من 19 إلى 21 أغسطس الجاري، وذلك في إطار السعي نحو تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

واجتمع بن عمر، خلال زيارته، مع وزير الخارجية الفلبيني تيدور لوكسين، ووزير العمل سيلفيستر بيلو، ووكيل وزارة الصحة ماريو فيليا فيردي.

وجرى خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر حول مواضيع التعاون المختلفة خاصة استقدام العماله الطبية والطبية المساعدة وبرامج التدريب الصحي المتوسط والجامعي.

من جانبهم شكر المسؤولون الفلبينيون ليبيا حكومة وشعبا على المعاملة الطيبة وكرم الضيافة التي تتمتع بها جاليتهم العاملة في ليبيا في مختلف المدن الليبية والتي تصر على عدم مغادرة مقار عملها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بحسب ما نقلت إدارة الإعلام الخارجي.



كما عبر وزيري الخارجية والعمل الفليبنيين على شكرهما لحكومة الوفاق الوطني على الجهود التي بذلت لإطلاق سراح المهندسين الفليبينيين المختطفين والإفراج عبر المحكمة العليا عن البحارة السعبة.

كما وعد وزير الخارجية بالنظر في طلب الحكومة الليبية لخفض الحظر المفروض على سفر العمالة إلى ليبيا بما يمكن من استقدام عناصر جديدة للعمل داخل ليبيا.

