كم دقة كاميرا هاتفك؟.. مُفاجئة ستُشعِرُك أنك “قديم”

تستعد شركة أوبو الصينية للكشف عن هاتف يحمل أربع كاميرات، من بينها كاميرا بدقة 64 ميغابكسل، وتلتقط صوراً شديدة التفاصيل.

لكن سامسونغ أفسدت على أوبو المفاجأة وكشفت عن مستشعر كاميرا يحمل دقة مضاعفة مع 108 ميغابكسل ومخصصة لكاميرات الهواتف الذكية وبهذا سيكون أول جهاز استشعار لكاميرات الهواتف يتجاوز 100 مليون بكسل.

ويحمل المستشعر الجديد اسم ISOCELL Bright HMX ، بحجم 1/1.33 بوصة، وتم تطويره بالتعاون مع شركة شاومي الصينية التي سيحمل هاتفها مي ماكس القادم هذا المستشعر حسب التوقعات.

وتقول سامسونغ إن المستشعر قادر على التقاط صور أفضل وأكثر وضوحاً من بقية مستشعرات كاميرات الهواتف في ظروف الإضاءة المنخفضة وذلك بفضل تقنية Smart-ISO، وهي تقنية جديدة تُمكن المستشعر من التقاط صورة بجودة عالية بمختلف ظروف الإضاءة، حيث سيلتقط صوراً بدقة 27 ميغابكسل في ظروف الإضاءة الضعيفة لتعويض الإضاءة الناقصة.

يُمكن للمستشعر تصوير مقاطع بدقة 6k بمعدل 30 إطار في الثانية، إلا أن ذلك يتطلب معالجاً يدعم هذه القدرات، وتجدر الإشارة إلى أن رقم البكسل في الهواتف ليس اللاعب الوحيد في جودة الصور، فهناك اعتبارات أخرى مثل فتحة العدسة، وسرعة الغالق، ونوع المستشعر وغيره، ومن المتوقع انتشار هذا المستشعر بشكلٍ أكثر بين هواتف العام 2020.

ومن المنتظر أن تكشف العلامة التجارية ريلمي عن هاتفٍ بكاميرا تبلغ دقتها 64 ميغابكسل، واستبقت هذا الإعلان بالكشف عن صور تم التقاطها من كاميرا الهاتف المُنتظر والذي سيأتي مع 4 عدسات، الأولى والأساسية تبلغ دقتها 64 ميغابكسل.

وتعتمد الكاميرا على المستشعر المطور Isocell Bright GW1 والذي كشفت عنه شركة سامسونغ مؤخراً.

ويساعد المستشعر الجديد على تحسين دقة الألوان وحساسية الضوء بشكل كبير، كما تتيح التقنية لمستشعرات الصور تجهيز بكسلات مساحتها 0.8 مايكروميتر، وهذا يعني رفع عدد البكسلات لزيادة وصور الصورة، وتم تجهيزه بحساسية ضوئية أكثر.

ومن خلال تقنية Tetracell المدمجة في البكسل وخوارزمية إعادة التحكم، يلتقط المستشعر صورًا بدقة 16 ميغابكسل في الإضاءة المنخفضة ولقطات بدقة 64 ميغابكسل شديدة التفاصيل في الإضاءة العالية، عن طريق دمج 4 بكسلات معًا، وبذلك يمكن للحساس التقاط أفضل الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ونشر موقع The verge الشهير نشر صوراً قال إن ريلمي شاركتهم إياها، وأظهرت الصور بالفعل تفاصيل أشياء تم التقاطها من بعيد في وضح النهار.

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