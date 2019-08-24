هذا التطبيق للمراسلة الفورية أسرع وأكثر أمانا من واتساب

“دلتا شات” يمتاز عن واتساب بالعديد من نقاط الأمان حيث يوفر تشفيرا كاملا ويعد من التطبيقات مفتوحة المصدر.

“دلتا شات” يمتاز عن واتساب بالعديد من نقاط الأمان حيث يوفر تشفيرا كاملا ويعد من التطبيقات مفتوحة المصدر.

يعتمد تطبيق “دلتا شات” Delta Chat على خلاف النهج المتبع في تطوير تطبيقات التراسل الفوري- على عناوين البريد الإلكتروني والخوادم.

ويروج مطورو هذا التطبيق لفكرتهم الأساسية بأن كل شخص لديه عنوان بريد إلكتروني يمكن استعماله للدردشة عبر تطبيق “دلتا شات” دون الحاجة لتسجيل معلوماته؛ فهو يعمل كواجهة للبريد الإلكتروني. وعبر هذا التطبيق يمكّن الوصول إلى الأشخاص الذين لا يستخدمون تطبيق تراسل فوري عن طريق البريد الإلكتروني.

ومن الناحية التقنية، فإن تطبيق “دلتا شات” في واقع الأمر عبارة عن تطبيق بريد إلكتروني مع واجهة عصرية للدردشة؛ حيث يمكن إرسال الرموز التعبيرية والمرفقات مثل الصور ومقاطع الفيديو من دون أي مشكلات، غير أنه يتعذر من الناحية التقنية إجراء الدردشة بالصوت أو الفيديو. ويمتاز التطبيق بالعديد من نقاط الأمان؛ حيث يُوفر تشفيرا كاملا وتلقائيا لكل الأطراف، كما أنه يعد من التطبيقات مفتوحة المصدر، فضلا عن أنه يقوم بإظهار المستخدمين المعروفين تلقائيا، ويعمل بسرعة فائقة؛ نظرا لأنه يعتمد على بروتوكول “بوش- آي ماب” (Push-IMAP) لمزامنة الرسائل.

ويتوفر الإصدار التجريبي من التطبيق للهواتف المزودة بنظام غوغل أندرويد، كما يوجد إصدار بيتا لهاتف آبل وأجهزة سطح المكتب وحواسيب لينوكس وأجهزة الماك، ويمكن للمستخدم تجريبه حاليا.

المصدر: الألمانية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية