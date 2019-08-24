لجنة روسية تُحذر عمال الكهرباء من الإهمال بـ”مقطع مُرعب”

نشرت لجنة التحقيق الروسية فيديو يظهر نجاة عامل من الموت بأعجوبة بعد تعرضه لصعقة كهربائية بقوة 6 آلاف فولت.

ووقع الحادث في شهر يوليو الماضي في مصنع التعدين الواقع في مقاطعة مورمانسك الروسية، حيث كان العامل يقوم بإزالة أحد الكابلات دون أن يرتدي الملابس المخصصة لمثل هذه الأعمال، والتي تحميه من الكهرباء.

وخلال قيامه بعمله أصيب بصعقة كهرباء بقوة 6 آلاف فولت أدت إلى حدوث حروق كبيرة بجسده.

وفور وقوع الحادث قام العمال بنقل صديقهم المصاب إلى المستشفى، وقال الأطباء إن العامل أصيب بحروق بنسبة 60%، وبأنه كان محظوظا لنجاته من الموت.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها نشرت هذا الفيديو لكي يقوم العمال بالانتباه لأنفسهم، ويقوموا باتخاذ كافة تدابير السلامة.

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