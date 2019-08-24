سامسونغ تستعد لإطلاق شاشة لعشاق الألعاب

شهد معرض Gamescom2019 الذي أقيم في مدينة كولن الألمانية قيام شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بالإعلان عن شاشة جديدة مخصصة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم SR75Q.

وستأتي الشاشة بمقاس 32 بوصة، وبدقة 1440*2560 بوصة، وبدقة وضوح QHD، بينما سيصل معدل التنشيط إلى 144 هرتز، الأمر الذي سيمنح عشاق الألعاب تجربة متميزة وفريدة من نوعها.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية شاشتها الجديدة بتقنية FreeSync التي تنتجها شركة AMD، والتي تساعد على تشغيل الألعاب بسرعة وسلاسة.

الجدير بالذكر أن شركة سامسونج لم تحدد الموعد الرسمي لإطلاق الشاشة الجديدة في الأسواق، كما أنها لم تقم بالكشف عن سعرها.

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