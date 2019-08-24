غوغل تُسهّل عملية البحث عن الكلمات داخل الصور

في إطار سعيها لتطوير تطبيق Google Photos أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن إضافة ميزة جديدة للتطبيق تسهل عملية البحث عن الكلمات الموجودة داخل الصور.

فمن خلال الميزة الجديدة سيستطيع المستخدم استخراج النصوص الموجودة في الصور التي يمتلكها، وفي لقطات الشاشة التي يقوم بتصويرها.

وقالت الشركة الأمريكية أن استخدام هذه الميزة سيكون سهلا وبسيطا للغاية، إذ يكفي أن يقوم المستخدم بكتابة بعض الكلمات الموجودة في الصورة التي يبحث عنها حتى تظهر له هذه الصورة.

وبعد أن يعثر على الصورة يجب عليه أن يقوم بالنقر فوق زر Lens ليتمكن من نسخ اللصق ومن ثم لصقه في المكان الذي يريده.

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