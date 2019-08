الشيشان تفتتح أكبر مسجد في أوروبا

أعلنت الشيشان أمس الجمعة عن افتتاح جامع فخر المسلمين الذي يعد أكبر مسجد في أوروبا.

حيث حضر الافتتاح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، ووفود كبيرة من العالم الإسلامي.

وقال العثيمين في كلمته خلال الافتتاح أن منظمة التعاون الإسلامي تنوه بالرعاية والعناية بالمساجد لخدمة المسلمين في أداء شعائرهم بكل راحة.

كما شدد على ضرورة أن تكون هذه المساجد دائماً صوتاً للاعتدال والحكمة ومكافحة للتطرف والغلو والإرهاب.

ويعتبر “فخر المسلمين” أكبر مسجد في أوروبا ويعكس تصميم الجامع فن العمارة الإسلامية، وتم بناؤه على أعلى المستويات المعمارية.

هذا ويتكون الجامع من طابقين، فيما تصل قدرته الاستيعابية إلى 20 ألف مصل في الداخل، ونحو 100 ألف مصل في الخارج، كما يضم مساحات خضراء واسعة على جوانبه.

