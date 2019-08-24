أشارت دراسة نشرتها إحدى الصحف إلى وجود فوائد تجميلية كبيرة لمكعبات الثلج، وقالت الصحيفة إنه بإمكان السيدات استخدام مكعبات الثلج للحفاظ على جمالهن.

وحددت الصحيفة فوائد مكعبات الثلج في عدة أمور منها علاج انتفاخ العينين، حيث أكدت فعالية مكعبات الثلج في معالجة الانتفاخات التي تظهر أسفل العينين بمجرد وضع المكعبات على مكان الانتفاخ لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

بالإضافة إلى قدرتها على تقليص حجم البثور والالتهابات الجلدية، والتقليل من احمرار البشرة، حيث يكفي أن يتم وضع المكعب في مكان الإصابة وتركه قليلا لتحسين حالة البشرة.

وقالت الصحيفة إن مكعبات الثلج تساعد في تحسين الدورة الدموية في البشرة، وتحافظ على نضارتها، بالإضافة إلى قدرتها على تهدئة الحروق، حيث يكفي وضع مكعب الثلج مكان الحرق لعدة دقائق، وبتكرار العملية 3 إلى 5 مرات يوميا ستلاحظ المرأة اختفاء الحروق من بشرتها بشكل كبير.

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