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جدّان كنديان يبنيان قلعة مميزة لإسعاد حفيدتهما

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيهما لإسعاد حفيدتهما البالغة من العمر عامين، أقدم جدّان كنديان على بناء قلعة مميزة من وحي عالم هاري بوتر في حديقة المنزل الخلفية.

واستعان الجدّان بورشة تشارمد بلاي هاوسيز والتي قامت بتصميم القلعة وبنائها خلال ستة أسابيع.

واستوحت الشركة تصميم القلعة من عالم هاري بوتر، وتألفت من طابقين، واحتوت على مسرح، وخزانة، وزلاجة أطفال، ووسائد جميلة، ومكنسة سحرية، وجذوعا، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الصور فيها، وبلغت مساحة القلعة حوالي 100 متر.

الجدير بالذكر أن تكلفة بناء القلعة وصلت إلى 122 ألف دولار أميركي دفعها الجدّان من أجل إسعاد حفيدتهما الصغيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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