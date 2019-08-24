“انفصال مفاجئ” بين شيري عادل ومعز مسعود

أثارت تصريحات الفنانة المصرية شيري عادل لبرنامج “عرب وود” جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت انفصالها عن زوجها معز مسعود بشكل رسمي، مؤكدة استمرار التعاون بينها وبينه كمنتج وفنانة.

وكانت شائعات الطلاق تلاحق شيري ومعز منذ أن أعلنا زواجهما قبل عام واحد، وكان الزوجان ينفيان هذه الشائعات بشكل مستمر، قبل أن تخرج شيري وتؤكدها بشكل رسمي.

وبدأت علاقة الحب بين الطرفين من خلال التعاون في مسلسل السهام المارقة الذي أنتجه معز، ولعبت شيري دور البطولة فيه.

الجدير بالذكر أن شيري عادل ومعز مسعود أعلنا زواجهما لوسائل الإعلام من خلال بيان رسمي أصدره مكتب معز الإعلامي منذ عام واحد فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية