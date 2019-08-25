تعرف على أنجح الطرق للتوقف عن التدخين

يدرك معظم

الناس المخاطر الصحية العديدة التي تنشأ عن تدخين السجائر، ومع ذلك لا يزال

استخدام التبغ هو السبب الرئيسي للوفاة والأمراض التي يمكن الوقاية منها. الإقلاع

عن التدخين لا يحدث في يوم واحد؛ إنها رحلة، وعن طريق الإقلاع عن التدخين، سوف

تتحسن صحتك ونوعية وجودة حياتك، وكذلك حياة من حولك.

وفي التالي نذكر لك 5 من أنجح الطرق للتوقف عن التدخين فواصل القراءة.

الاستعداد ليوم التوقف عن التدخين

بمجرد أن تقرر التوقف عن التدخين، حديد موعد واختر يومًا ليس بعيدًا بحيث لا تغير رأيك، ولكن يمنحك الوقت الكافي للاستعداد. هناك عدة طرق للإقلاع عن التدخين، ولكن في النهاية، عليك أن تقرر ما إذا كنت تريد: التوقف بشكل مفاجئ، أو الاستمرار في التدخين حتى الموعد الذي حددته ثم التوقف. التوقف بشكل تدريجي، أو التقليل من استهلاك السجائر ببطء حتى تاريخ الإقلاع عن التدخين ثم التوقف. وجدت الأبحاث التي قارنت الإقلاع المفاجئ مع التدريجي أنه لا ينتج عن التوقف المفاجئ معدلات أعلى للإقلاع عن التدخين، لذلك اختر الطريقة التي تناسبك.

استخدام العلاج ببدائل النيكوتين

يعتبر تناول الديك الرومي البارد أو الإقلاع عن التدخين دون مساعدة من العلاج ببدائل النيكوتين أو الدواء أو العلاج طريقة شائعة للتخلي عن التدخين، ومع ذلك؛ فإن حوالي 6% فقط من محاولات الإقلاع عن التدخين هذه ناجحة. يمكن أن يقلل العلاج ببدائل النيكوتين من الرغبة الشديدة وأعراض الانسحاب التي تواجهها والتي قد تعيق محاولتك الإقلاع عن التدخين. تم تصميم العلاج ببدائل النيكوتين لتخليص جسمك من السجائر وتزويدك بجرعة مضبوطة من النيكوتين مع تجنبك التعرض للمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في التبغ.

الأدوية التي لا تحتوي على النيكوتين

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على عقارين لا يحتويان على النيكوتين لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين، وهما بوبروبيون Bupropion، و الفارينيكلين varenicline. تحدث إلى الطبيب إذا كنت تشعر بأنك ترغب في تجربة أحدهما لمساعدتك في التوقف عن التدخين، حيث ستحتاج إلى وصفة طبية.

بوبروبيون Bupropion

يعمل البوبروبيون على المواد الكيميائية في الدماغ التي تلعب دورًا في الرغبة في النيكوتين وتقلل من الرغبة الشديدة في أعراض انسحاب النيكوتين، ويؤخذ Bupropion في شكل أقراص لمدة 12 أسبوعًا، ولكن إذا كنت قد تركت التدخين بنجاح في ذلك الوقت، فيمكنك استخدامه لمدة 3 إلى 6 أشهر أخرى لتقليل خطر انتكاس التدخين.

فارينيكلين varenicline

يتداخل الفارينيكلين مع مستقبلات النيكوتين في المخ، مما يؤدي إلى تقليل المتعة التي تحصل عليها من تعاطي التبغ، ويقلل من أعراض انسحاب النيكوتين. يتم استخدام الفارينكلين لمدة 12 أسبوعًا، ولكن مرة أخرى، إذا كنت قد بدأت هذه العادة بنجاح، فيمكنك استخدام الدواء لمدة 12 أسبوعًا أخرى لتقليل خطر انتكاس التدخين.

اطلب الدعم السلوكي

إن الاعتماد العاطفي والبدني على التدخين يجعل من الصعب عليك الابتعاد عن النيكوتين بعد يوم الإقلاع عن التدخين، لذا انت تحتاج إلى معالجة هذا الاعتماد. يمكن أن يثساعدك المتخصصين النفسيين على اجتياز هذا الوقت، ومع تحسن الأعراض الجسدية مع مرور الوقت، ستتحسن الأعراض العاطفية والنفسية. ثبت أن الجمع بين الأدوية مثل العلاج ببدائل النيكوتين والبوبروبيون والفارينكلين مع الدعم السلوكي يزيد من فرص الإقلاع عن التدخين لفترة طويلة بنسبة تصل إلى 25%.

جرب العلاجات البديلة

يجد بعض الأشخاص علاجات بديلة مفيدة لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين، لكن لا يوجد حاليًا دليل قوي على أن أيًا من هذه الأدوية من شأنه أن يحسن فرصك في أن تقلع عن التدخين، وفي بعض الحالات، قد تؤدي هذه الطرق بالفعل إلى تدخين الشخص أكثر.

قد تتضمن بعض الطرق البديلة لمساعدتك في التوقف عن التدخين:

السجائر الإلكترونية. شرائح وعصي التبغ. مشروبات النيكوتين، والمصاصات، والقش، ومرطبات الشفاه. التنويم المغناطيسي. العلاج بالإبر. العلاج بالليزر البارد. الأعشاب والمكملات الغذائية. اليوجا، والتأمل.

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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