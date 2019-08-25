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المصرية رانيا يوسف تعود للواجهة من جديد بفيديو مُثير للجدل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

تشارك رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها دائماً بصور وفيديوهات ولقطات مثيرة من حياتها اليومية. [إنترنت]

تصدرت الفنانة المصرية، رانيا يوسف أخبار وسائل الإعلام مجدداً بفيديو مثير للجدل وهي ترقص في الساحل الشمالي بمصر.

حيث تظهر رانيا في الفيديو الذي نشرته على حسابها في “تويتر” السبت، وهي ترقص على أنغام أغنية أنا ابن مصر لمحمود العسيلي، أثناء تواجدها في الساحل الشمالي لمصر.

ورقصت رانيا مع مصطفى فهمي وزوجته على أنغام أغنية الهوا يا اللي طاير من الهوا للفنانة اللبنانية فيروز.

هذا وعلقت على الفيديو قائلة:

“أنا أيضاً شخص عادي، ومن الطبيعي أن أقضي وقتاً ممتعاً مع عائلتي”.

وتشارك رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها دائماً بصور وفيديوهات ولقطات مثيرة من حياتها اليومية، وكان آخرها خضوعها لجلسة تصوير جريئة، عرّضتها لهجوم عنيف.

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