ربما ليست ما تتوقعه.. آبل بصدد طرح ساعة جديدة

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طلب تسجيل تقدمت به آبل شائعات حول ساعة “آبل ووتش”

الجديدة التي تحضر الشركة للإعلان عنها في سبتمبر المقبل، لكنه لا يجيب على

سؤال عما إذا كانت الساعة هي من الجيل الخامس (آبل ووتش سيريس 5) أم

أنها ساعة أقدم مع تحسينات جديدة.

يقول موقع سي

نت المعني بشؤون التقنية، إنه بعد موجة جفاف من الشائعات بشأن ساعة آبل، تلقى هذا

الأسبوع أخيرا أدلة ملموسة من مصدرين مختلفين على أن آبل قد تطلق ساعة أو اثنتين

في مؤتمرها الخاص الذي تعقده الشهر المقبل.

أما الدليل

الأول فهو أن آبل تقدمت لدى اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية (إي إي

سي) بطلب لتسجيل أربعة طرز جديدة من آبل ووتش تعمل بنظام التشغيل “ووتش

أو إس 6″، وفقا لموقع ماك رومرز المعني بأخبار الشركة الأميركية.

وأدرجت آبل

مجموعة كبيرة من المنتجات الأخرى في طلب التسجيل، بما في ذلك هواتف آيفون جديدة

تعمل بنظام آي أو إس 13، وحواسيب ماك بوك جديدة.

لكن ليس

بالضرورة أن كل ما سجلته لدى اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية هو منتج جديد،

حيث سجلت الشركة أيضا جهاز آيبود تاتش 2019 الذي صدر حديثا، وبالتالي قد تكون

الساعات التي تقدمت بتسجلها نسخا جديدة من نماذج موجودة.

أما الدليل

المهم الآخر فقد جاء مباشرة من المصدر، وهو شفرة نظام التشغيل ووتش أو إس، حيث

اكتشف موقع “آي هيلب بي آر” البرازيلي إشارات مرجعية إلى إصدار لساعة آبل

من التيتانيوم والسيراميك ضمن أحدث شفرة برمجية لنظام التشغيل ووتش أو إس 6.

وقد تكون هذه هي الطرز الأربعة التي أشير إليها في طلب التسجيل، قياسان من نموذج

ساعة السيراميك وقياسان من نموذج ساعة التيتانيوم.

وبحسب موقع سي

نت، فإن هذه لن تكون المرة الأولى التي تطرح فيها آبل ساعة “آبل ووتش”

من السيراميك، وذلك أن ساعات الجيل الثاني (سيريس 2) والجيل الثالث (سيريس 3) جاءت

بخيار من السيراميك وبيعت الواحدة بنحو 1500 دولار. لكنها ستكون المرة الأولى

لإصدار من التيتانيوم.

لكن لم يتضح ما

إذا كان هيكل التيتانيوم هذا سيضم ساعة جديدة تماما أم سيكون ترقية لسلسلة

سيريس 4 الحالية.

الإشارة

المرجعية الوحيدة إلى ساعة من الجيل الخامس (سيريس 5) جاءت من محلل

آبل العتيد مينغ تش كيو. فوفقا لتقريره الأخير، الذي اقتبس منه موقع ماك

رومرز، فإن شركة “جابان ديسبلايز” للشاشات ستوفر شاشات أوليد المطلوبة

لساعة آبل ووتش سيريس 5 المتوقعة في النصف الثاني لهذا العام. كما تنبأ المحلل بأن

تطرح آبل نموذجا من السيراميك من ساعتها.

ووفق موقع سي

نت فإن تلك الأخبار تترك احتمالين لساعة آبل ووتش 2019، الأول هو إصدار سيريس 4

بهيكل جديد لامع (سيراميك أو تيتانيوم)، أو ساعة سيريس 5 مع ترقيات تدريجية

للعتاد، ومعالج أسرع وبطارية أطول عمرا، وربما مع ميزة تتبع النوم التي طال انتظارها.

المصدر

: مواقع إلكترونية

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