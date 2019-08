مؤسس هواوي يتوعد: جيشنا سيسيطر على العالم

أعلن المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “هواوي” الصينية رين زينغفاي، أن مجموعته الرائدة ستتغلب على المصاعب الحالية، وتعهد بأن تنشئ جيشاً يسيطر على العالم.

حيث قال زينجفاي البالغ 74 عاماً، وهو ضابط سابق في الجيش الصيني، في رسالة إلى الموظفين أن عليهم أن يبدؤوا مرحلة شبيهة بالمعركة حتى يتجاوزوا الأزمة.

هذا وتواجه الشركة الصينية عقبات جمة بسبب الإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية، إثر مخاوف مرتبطة بالأمن القومي واحتمال تسخير أجهزة “هواوي” في التجسس لصالح بكين.

كما تتجه الحكومة البريطانية إلى حظر الاعتماد على معدات الشركة في إقامة شبكة الجيل الخامس، وخضعت لندن لضغوط شديدة من واشنطن حتى تسلك هذا المنحى.

وكانت فقد أقرت “هواوي” بأن من شأن هذه العقوبات أن تؤدي إلى تراجع رقم معاملاتها، بما يقارب 10 مليارات دولار خلال السنة الجارية.

