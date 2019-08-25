كيت هارينغتون ينضم لعالم مارفل السينمائي

شهد مؤتمر ديزني إكسبو D23 الذي عقد في ولاية كاليفورنيا الأميركية الإعلان الرسمي لانضمام النجم كيت هارينغتون إلى عالم مارفل السينمائي، وهي سلسلة أفلام ومسلسلات تقع في عالم خيالي مشترك، تتركز على سلسلة أفلام أبطال خارقين، يتم إنتاجها بشكل مستقل من قبل استوديوهات مارفل.

وتولى كيفن فيج رئيس استوديوهات مارفل إعلان الخبر للجماهير، حيث قال إن نجم صراع العروش كيت هارينغتون سيؤدي دور دان ويتمان الملقب بالفارس الأسود في فيلم The Eternals (الخالدون).

وقامت الشركة المنتجة للفيلم بعرض فيديو تقديمي تضمن صورا للأبطال بالأشكال التي سيظهرون عليها في الفيلم.

وسيلعب دور البطولة في الفيلم المتوقع عرضه في نوفمبر 2020 عدد كبير من النجوم من أبزرهم سلمى حايك بدور أجاك، أنجيلنا جولي بدور المحاربة ثينا، كميل نانجياني بدور كينغو، ولوري ريدلوف بدور ماكاري السريعة.

يذكر أن شخصيات “الإيتيرنالز” ظهرت لأول مرة في كتب مارفل المصورة عام 1976، وكانت من ابتكار جاك كيربي، وتتمتع هذه الشخصيات بقدرات خارقة نتيجة للتجارب الوراثية التي أجرتها كائنات كونية على مجموعة من البشر.

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