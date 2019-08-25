جنوب أفريقيا تحتجز طائرة تنزانية لسبب غريب

احتجزت حكومة جنوب أفريقيا طائرة إير باص 220-300 التابعة لشركة الطيران التنزانية (طيران تنزانيا) بسبب دعوى رفعها مزارع متقاعد ضد الشركة.

وقال محامي المزارع إن الحكومة التنزانية لم تدفع لموكله تعويضا كافيا عن الأراضي التي استولت عليها في تنزانيا الأمر الذي دفعه إلى دعوى بحقها للمطالبة بحقوق موكله.

وطالب المحامي شركة الطيران التنزانية بدفع 33 مليون دولار وفوائدها لموكله كتعويض عن مصادرة الأرض التي ضمتها للمطار.

وقد تشعل هذه القضية أزمة دبلوماسية بين جنوب إفريقيا وتنزانيا في حال ظلت الطائرة محتجزة في مطار جوهانسبورج.

يذكر أن شركة الطيران التنزانية لم تعلق على الحادثة أبدا، واكتفت بإصدار بيان قالت فيه إنها ستجري عددا من التعديلات على جدول رحلاتها نتيجة لظروف طارئة.

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