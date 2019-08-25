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الفنان حسين الجسمي يشعل مسرح عكاظ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي أمس السبت 24 أغسطس حفلا فنيا على مسرح سوق عكاظ ضمن فعاليات اليوم الثاني من ليالي عكاظ المقامة في الطائف.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا تفاعل بشكل متميز مع الأغاني التي قدمها الفنان الإماراتي.

وتم نقل الحفل الغنائي بشكل مباشر على قناة أم بي سي ون وقناة وناسة، وراديو أم بي سي إف إم.

وستستكمل ليالي عكاظ بعدد من الحفلات الفنية، حيث ستحيي الفنانة السورية أصالة نصري حفلة فنية يوم 28 أغسطس الجاري، في حين ستختتم النجمة أحلام ليالي عكاظ بحفلة يوم 29 أغسطس الجاري.

الجدير بالذكر أن ليالي عكاظ تعد جزءا من فعاليات موسم الطائف الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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