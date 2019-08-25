الفنان حسين الجسمي يشعل مسرح عكاظ

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي أمس السبت 24 أغسطس حفلا فنيا على مسرح سوق عكاظ ضمن فعاليات اليوم الثاني من ليالي عكاظ المقامة في الطائف.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا تفاعل بشكل متميز مع الأغاني التي قدمها الفنان الإماراتي.

وتم نقل الحفل الغنائي بشكل مباشر على قناة أم بي سي ون وقناة وناسة، وراديو أم بي سي إف إم.

وستستكمل ليالي عكاظ بعدد من الحفلات الفنية، حيث ستحيي الفنانة السورية أصالة نصري حفلة فنية يوم 28 أغسطس الجاري، في حين ستختتم النجمة أحلام ليالي عكاظ بحفلة يوم 29 أغسطس الجاري.

الجدير بالذكر أن ليالي عكاظ تعد جزءا من فعاليات موسم الطائف الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية