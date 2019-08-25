جوجل تكشف مزايا نظام أندرويد 10

كشفت شركة غوغل الأميركية عن المزايا الجديدة التي سيحتويها نظام التشغيل أندرويد 10 الذي ستطلقه قريبا.

وقالت الشركة إن النظام الجديد سيحتوي على الوضع المظلم، ونظام تعطيل وتمكين خدمة الموقع، وذلك لكي تزيد من خصوصية المستخدمين، ولكي لا تسمح للتطبيقات بالحصول على أذن الوصول إلى هواتف المستخدمين دون معرفتهم.

وأضافت غوغل للنظام الجديد خدمة المشاركة السريعة للملفات، والتي تتيح للشخص نقل الملفات بشكل فوري.

وستجري غوغل تغيبرات على مؤشر عرض مستوى البطارية، حيث سيقوم النظام بعرض نص عوضا عن النسبة المئوية، ومن المتوقع أن يظهر هذا النص عند انخفاض مستوى الشحن لحد معين.

وأكدت غوغل دعم نظام أندرويد 10 لعدد كبير من تنسيقات الفيديو، الأمر الذي سيتيح للمستخدمين مشاهدة أكبر عدد ممكن من الفيديوهات.

بالإضافة إلى ذلك سيسهل النظام الجديد الاتصال بشبكات الوايفاي، بحيث يريح المستخدم من كتابة كلمات السر في كل مرة، وذلك من خلال الاتصال باستخدام رموز الاستجابة السريعة.

كما سيحتوي النظام الجديد على وضع سطح المكتب الذي يسمح باتصال الهاتف الذكي بأجهزة الحاسوب بشكل سلس.

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