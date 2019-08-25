تعرف على مواصفات حامل الهواتف من (DJI)

كشفت شركة DJI “دي جي آي” الصينية عن حامل هواتف ذكية خفيف الوزن أطلقت عليه اسم Osmo Mobile 3.

وجاء الحامل الجديد بثلاثة محاور، الأمر الذي يجعله مناسبا للأشخاص الراغبين بتصوير مقاطع الفيديو، ويتميز باحتوائه على عدة منافذ يمكن استخدامها لشحن الهاتف أثناء استخدام الحامل.

كما يمكن للمستخدم أن يقوم بتوصيل الأجهزة الأخرى كالمايكرفونات وغيرها بكل سهولة، وذلك بسبب التصميم المميز للحامل.

ومن خلال الحامل الجديد سيكون المستخدم قادرا على استعمال تقنية Active Track 3.0 بطريقة سهلة، حيث يكفي أن يضغط المستخدم على زر التصوير مع الحفاظ على الشخص في وسط الصورة.

وسيحتوي الحامل على زر انزلاقي يستخدم من أجل الزوم تم وضعه على جانب المقبض، وسيساعد هذا الزر على تكبير الصورة وتصغيرها، وضبط سرعة الزوم حسب رغبة الشخص دون الحاجة للمس الشاشة.

وربطت الشركة الصينية الحامل بتطبيق دي جي آي Mimo الذي يوفر مجموعة من الوظائف كاتصال البلوتوث 5.0، ووضع القصة، والوضع الرياضي، والتحكم عن طريق الإيماءات.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق حاملها الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 119 دولارا أمريكيا.

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