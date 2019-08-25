“فيفو” تستعد لإطلاق هاتفين مميزين

رفعت شركة فيفو الصينية النقاب عن هاتفين مميزين بمواصفات متشابهة أطلقت عليهما اسم Vivo iQoo pro، و Vivo IQoo Pro 5G.

وقالت الشركة الصينية إن هاتف Vivo IQoo Pro 5G سيدعم شبكات الجيل الخامس، في حين سيدعم هاتف Vivo IQoo Pro شبكات الجيل الرابع.

وسيعمل الهاتفان بمعالج Snapdragon 855 Plus، وبنظام تشغيل Android Pie9.

وزودت الشركة الصينية جهازيها الجديدين بشاشة مقاس 6.41 بوصة، بدقة عرض 1080*2340 بيكسل.

وستحتوي الشاشة الأمامية على كاميرا بدقة 12 ميغا بيكسل، في حين ستكون الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث ستصل دقة الكاميرا الأولى إلى 48 ميغا بيكسل، والثانية إلى 12 ميغا بيكسل، في حين ستصل دقة الكاميرا الثالثة إلى 2 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة لبطارية هذين الجهازين فستأتي بسعة 4500 مليي أمبير، وستدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 44 واط.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية للهاتفين فستأتي بحجم 128 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 و12 غيغا بايت.

يذكر أن فيفو ستطرح الجهاز Vivo IQoo Pro 5G يوم 2 سبتمبر بأسعار تتراوح ما بين 535 و580 دولارا أمريكيا بحسب سعة الذاكرة العشوائية، وهو ما اعتُبر تحدّيا قويا من قبل الشركة لأسعار باقي الهواتف الداعمة لخدمة الجيل الخمس.

وستطرح “فيفو” هاتف Vivo IQoo Pro يوم 29 أغسطس الجاري بسعر يتراوح ما بين 450 إلى 495 دولار أمريكي بحسب سعة الذاكرة العشوائية.

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