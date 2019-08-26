الصحة تستنكر استهداف طيران حفتر لسيارة مدنية

استنكرت وزارة الصحة استهداف الطيران الداعم لحفتر

لسيارة مدنية في منطقة الكريمية تمخض عنه سقوط 4 مواطنين مدنيين.

وأكدت الوزارة على صفحتها الرسمية، الأحد، أن هذه

الأفعال تعتبر جرائم حرب وفق القانون المحلي والدولي الإنساني، مطالبة الجهات

المعنية بتقديم الجناة للعدالة، مشيرة إلى أن الطب الميداني حاول إسعاف المواطنين

الذين في داخل السيارة بعد استهدافها ولكن الإصابات كانت بلغية مما أدى إلى

وفاتهم.

وأدانت الوزارة هذه الهجمات الممنهجة والمتكررة على

المرافق المدنية والأحياء السكنية والمواطنين التي عرضت ولا زلت تعرض الآلاف للخطر

والنزوح والموت.

يشار إلى أن الطيران الداعم لحفتر استهدف السبت الماضي،

سيارة مدنية لعائلة في منطقة الكريمية مما أدى إلى مقتل أربعة مواطنين.

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