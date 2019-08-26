آبل ستطلق آيفونات برو بكاميرات احترافية وآيباد محدث وماك بوك برو بشاشة أكبر

اقتربت

اللحظة الحاسمة لإطلاق آبل آخر إصدراتها على كافة المستويات سواء بالآيفون أو

الآيباد أو أجهزة ماك بوك وغيرها؛ بالإضافة للخدمات الأخرى التي وعدت بتوفيرها مع

دخول الخريف.

وبالتزامن

مع هذه اللحظة تحدث تقرير لـ Bloomberg

عن المواصفات وتشكيلة الأجهزة المتوقع الإعلان عنها بداية من الشهر القادم في حدث

آبل؛ حيث تشير كافة الدلائل بأنه سيكون في العاشر من سبتمبر المقبل.

على صعيد الآيفون

وفقاً

لمقربين من الشركة بالإضافة للتسريبات قد سبق وتحدثنا عنها فإن آبل ستطلق ثلاث نسخ

بترتيب مشابه لآيفونات العام الماضي وعلى الأغلب سترفق بـ برو على سبيل المثال iPhone 11 Pro.

حيث

ستتميز آيفونات برو القادمة بثلة من المواصفات على صعيد الرقاقات الداخلية

المتمثلة بالمعالجات والذاكرات وصولاً للتصميم الخارجي والكاميرات.

الكاميرا

ستكون

الميزة الجلية فيها هي نظام الكاميرا الجديد، بحيث ستملك الأجهزة كاميرا خلفية

ثالثة لإعطاء زاوية تصوير أوسع سواء لالتقاط الصور أو الفيديو؛ بحيث تتيح للمستخدم

التقريب بكفاءة عالية مع المحافظة على جودة الصورة ومساحة المحيط المتلقط.

مع

قدرة الكاميرا على التقاط ثلاث صور في نفس اللحظة تبرز فائدة هذه الميزة في تصحيح

وضوح الصورة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعمة لكاميرا الآيفون، مع قدرة

الكاميرا على التقاط فيديوهات عالية الدقة يمكن تحريرها والتعديل عليها أثناء

تسجيل الفيديو.

الواجهة الأمامية والشاشة

سيحظى

آيفون برو بنسخه الثلاث بتصميم مشابه لحد كبير لإصدارات العام الماضي من حيث شكل

الواجهة وحجم الشاشات، مع الأخذ بعين الاعتبار التسريبات السابقة حول أحجام

الشاشات الجديدة، كما أن ألوانها أقل بريقاً من مثيلاتها لكن أكثر مقاومة للصدمات

والكسر وفقاً لتقنيات الشركة الجديدة.

تحديث على مستوى شاشات OLED المستخدمة

ستدعم

الأيفونات بشاشات OLED ستفتقد تقنية اللمس

ثلاثية الأبعاد 3D

Touch،

لكن ستقوم الشركة بتدعيمها بـ Haptic Touch

التي وفرتها في آيفون Xr

والتي تعتبر انعكاساً لـ3D Touch

لكن مع فارق زمني في الضغطة لتنفيذ الأوامر بالتوافق مع النظام.

الشحن العكسي

من

أهم المزايا في آيفونات برو القادمة هي

خاصية الشحن العكسي والتي ستكون مثالية لشحن سماعات آبل اللاسلكية AirPod، كما سبق ورأيناها متوفرة في هواتف سامسونح

الرائدة التي تم الإعلان عنها بداية العام، لتحل بذلك مشكلة أمام محبي الآيفون

,ومالكي AirPod في ظل عدم وجود شاحن

لاسلكي مستقبل خاص بالعلامة التجارية.

مستشعر جديد للتعرف على ملامح الوجه Face ID

مستشعر

التعرف على ملامح الوجه سيحظى بتحديثات جديدة تمكنه من الالتقاط والتعرف على وجه

صاحب الآيفون من زوايا مختلفة وبأوضاع متباينة بمسك الآيفون أو التقائه على

الطاولة؛ لتسهيل عملية فتح القفل وإجراء العمليات المعتمدة على خاصية Face ID بسلاسة تامة.

تعزيز القدرة على مقاومة الماء

حيث

إن الشركة تعزز الآيفونات القادمة بمعيار أحدث لمقاومة الماء يتيح له المكوث لفترة

أطول تحت الماء بمعدل 30 دقيقة أعلى من معدل مقاومة آيفون 2018 المتواجد حالياً في

السوق.

معالج جديد بقدرات أعلى ” A 13″

معالج

A 13 سيحظى بدعم مرفق جديد

لزيادة تحمل العبء العملياتي في الآيفون مع توفير السرعة المثالية في أدائها، حيث

يطلق على هذا المرفق الداعم للمعالج داخلياً AMX أو مصفوفة المعالج المشتركة، والذي يعتقد أن

هذا المعالج مع التقنيات الجديدة المضافة سيلعب دوراً مهماً في خطة آبل لتدعيم

آيفوناتها بتقنيات الواقع المعزز وحوسبتها.

لا يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس

لن

تدعم أي من نسخ آيفون 2019 تقنيات الجيل الخامس ولن تحوي مودمات 5G، مع التأكيد على أن جميع نسخه للعام القادم

2020 ستأتي مدعمة بمودمات الجيل الخامس كما سبق وأشارت التسريبات، بالرغم من أن

تقريراً سابقا أفاد بدعم آبل نسختين من آيفون 11 بتقنيات 5G.

أما على مستوى أجهزة الآيباد

فإن

الشركة تخطط لإرسال بعض التحديثات على نسخها القادمة، بحيث إن آيباد برو نسخة 11

بوصة وآيباد برو نسخة 12.9 ستحظيان بتحديثات مشابهة لتلك التي سبق وذكرناها بما

يخص آيفون 2019، بينما النسخة الأرخص منها ستكون بقياس مختلف عما عهدناه سابقأ بحيث

ستكون الشاشة بحجم 10.2 بوصة لا 9.7 بوصة.

ساعة آبل

من

المتوقع أن تكون جميع التحديثات على ساعة آبل 2019 تركز على الشق البرمجي وآخر

إصدرات نظامها التشغيل Watch OS 6،

مع إضفاء بعض التغيرات على غطائها الخارحي وتوفيرها بنسختين مختلفين من السيراميك

والتيتانيوم .

سماعات آبل اللاسلكية AirPod

من

المعلوم أن الشركة تعمل على نسخة جديدة من سماعتها اللاسلكية AirPod، حيث يتوقع

أن

يزيد سعرها نسختها الحالية بحوالي 150 دولار، وستحظى بالعديد من المميزات الجديدة؛

على رأسها مقاومة الماء وعزل الضوضاء، وتخطط الشركة لإطلاقها في مارس 2020.

المساعد المنزلي HomePod

على

صعيد المساعد المنزلي تخطط آبل لإطلاق مساعد منزلي HomePod

رخيص الثمن، نظراً لكون المساعد الحالي لم يحظ بنسبة مبيعات عالية كون سعره

300$ في حين هنالك مساعدات منزلية متوفرة في السوق بكفاءة مشابهة وبسعر أقل.

أجهزة الماك بوك

تخطط

آبل لإطلاق نسخة جديدة من ماك بوك برو حيث سيكون هذه المرة بشاشة أكبر لأول مرة

بحجم 16 بوصة منذ إيقاف الشركة إنتاج لابتوبها ذو شاشة 17 بوصة عام 2012؛ ليكن

بذلك بديلاً للنسخة السابقة ذات حجم شاشة 15 بوصة.

هذه

هي جميع المعلومات المتوفرة للحظة حول خطط آبل لإطلاق أجهزتها خلال الشهور القليلة

القادمة؛ وعلى رأسها الآيفون المنتظر في شهر سبتمبر والذي يشكل نسبة كبيرة من

إيرادات الشركة.

المصدر: عالم التقنية

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