الهند تستعد لحظر السجائر الإلكترونية

تستعد وزارة الصحة الهندية لسن قرار يقضي بحظر استيراد وتصنيع السجائر الإلكترونية في البلاد، بسبب الأخطار الكبيرة لهذه السجائر على جيل الشباب.

حيث قال مصدر مسؤول في الوزارة إن السجائر الإلكترونية تجعل الشبان يدمنون على التدخين، وتعرضهم لعدد كبير من الأخطار.

وأظهرت دراسة قامت بها وزارة الصحة الهندية وقدمتها للحكومة إدمان أكثر من 106 ملايين شاب هندي مدمن على هذه السجائر، مما جعل الوزارة تشبهها بالوباء الذي يجب مكافحته.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن 900 ألف مواطن هندي يموتون سنويا نتيجة لأمراض يكون التبغ ومنتجاتها وراءها.

من جهة أخرى نفى صانعو السجائر الإلكترونية مزاعم وزارة الصحة، وقالوا إن السجائر الإلكترونية تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

يذكر أن الحكومة الهندية لم تصدر حتى الآن أي قرار يقضي بحظر استخدام السجائر الإلكترونية في البلاد رغم تحذيرات وزارة الصحة.

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