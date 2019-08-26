سمكة بفمين تشعل مواقع التواصل.. شاهد

أشعلت صورة نشرها زوجان أميركيان لسمكة بفمين، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت الصورة على الإنترنت كـ”النار بالهشيم”، وحظيت بتعليقات طريفة.

واصطاد الزوجان السمكة الغريبة من شاطئ بحيرة شامبلين الواقعة في مدينة بلاتسبيرغ الأميركية.

وقالت الزوجة ديبي إنها شعرت باهتزاز في سنارة الصيد الخاصة بها، فطلبت المساعدة من زوجها آدم لسحب السمكة العالقة في السنارة.

وبعد عدة محاولات تمكن الزوجان من سحب السمكة التي كانت متوسطة الحجم، وأثناء تفقدهما لها تفاجأا بوجود فمين لها عوضا عن فم واحد.

وقام الزوجان بالتقاط عدة صور للسمكة الغريبة ونشراها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم أعادها إلى المياه مجددا.

وبرر آدم وجود فمين للسمكة بوجود طفرة وراثية نتيجة لتلوث البحيرة بمياه الصرف الصحي، بينما اعتقدت ديبي أن الفم الثاني للسمكة ظهر بعد أن أصيب الفم الأول بخطاف صياد ما.

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