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بريطانية تستغل بدانتها لربح الأموال

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استفادت البريطانية هيزل البالغة من العمر 29 عاما من بدانتها لربح الأموال، حيث قامت الفتاة التي تعيش في مدينة ناشفيل بإنشاء قناة على اليوتيوب، ونشرت عليها مقاطع فيديو تظهر خلالها وهي تتناول كمية كبيرة من الطعام، الأمر الذي ساعدها في ربح آلاف الدولارات.

وقالت هيزل إنها تعرضت في طفولتها لسخرية كبيرة نتيجة لبدانتها المفرطة، ولكنها استطاعت تجاوز هذا الأمر، وتأقلمت مع وضعها الصحي.

وحوّلت هيزل بدانتها إلى عامل تحفيزي لها، فلم تعد تخجل من بطنها الكبير، وجسدها الضخم.

وتفاعل عدد كبير من الأشخاص مع الفيديوهات التي تنشرها الفتاة البريطانية، وعبروا عن إعجابهم بها وبجسدها، وكشفت هيزل تلقيها عروضا للزواج الأمر الذي منحها ثقة كبيرة بنفسها.

الجدير بالذكر أن الفتاة البريطانية تطالب متابعيها بتناول الوجبات التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة كالبيتزا، الجبن، والوجبات الدسمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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